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Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не признает поражение на выборах. Об этом он сообщил в среду, 6 января, выступая перед сторонниками в Вашингтоне.

— Мы никогда не сдадимся, — цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам кандидат от демократов Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

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