Трамп заявил, что Пенс может изменить итоги выборов

Дональд Трамп назвал выборы в оспариваемых им штатах коррумпированными / Фото: facebook.com/WhiteHouse

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг публикацию в издании New York Times о том, что вице-президент Майк Пенс якобы уведомил его о невозможности изменить итоги выборов главы страны.

— Репортаж New York Times относительно комментариев вице-президента, которые он якобы допустил в разговоре со мной сегодня, — это фейковые новости. Он никогда такого не говорил. Вице-президент и я полностью согласны, что он имеет полномочия, чтобы действовать, — сказано в письменном заявлении американского лидера.

Он назвал выборы в оспариваемых им штатах коррумпированными, а, значит, незаконными.

Президент США подчеркнул, что американская конституция предоставляет Пенсу возможности, и он может отменить сертификацию результатов или вернуть их обратно в штаты для изменения, передает РИА Новости.

Пенс в своем официальном качестве президента сената должен в среду, 6 января, утвердить вместе с обеими палатами конгресса результаты голосования на выборах президента.

Ранее голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам кандидат от демократов Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

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