Суд отклонил очередной иск Трампа с требованием отменить итоги выборов в Джорджии

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Суд отклонил очередной иск адвокатов действующего президента США Дональда Трампа с требованием отменить итоги выборов в штате Джорджия. Об этом во вторник, 5 января, сообщил телеканал Fox News.

Иск был подан перед новым годом. В нем утверждается, что власти Джорджии нарушили свое избирательное законодательство, проигнорировав правила сбора и обработки отправленных по почте бюллетеней.

Окружной судья Марк Коэн постановил, что штат Джорджия в полной мере выполнил все требования закона.

Ранее голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам кандидат от демократов Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. Результаты голосования выборщиков должен будет утвердить Конгресс США 6 января.

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