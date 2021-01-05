Байден оценил работу Трампа на должности президента США

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Избранный президент США Джо Байден заявил, что действующий американский лидер Дональд Трамп не выполняет свою работу. Таким мнением он поделился во вторник, 5 января, на выступлении перед сторонниками в Джорджии.

По словам Байдена, Трамп жалуется на результаты выборов вместо того, чтобы бороться с настоящей проблемой — COVID-19.

—Я не знаю, зачем ему нужна эта работа, он не хочет работать, — цитирует Байдена РИА Новости.

Ранее голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам кандидат от демократов Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. Результаты голосования выборщиков должен будет утвердить Конгресс США 6 января.

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