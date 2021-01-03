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Жириновский рассказал о последнем шансе для Трампа остаться на посту президента
Фото: gov.ru

Жириновский рассказал о последнем шансе для Трампа остаться на посту президента

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что может стать последним шансом для действующего президента США Дональда Трампа остаться на своем посту. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, введение в Штатах режима чрезвычайной ситуации (ЧС) сможет стать возможностью для американского лидера остаться главой государства.

— Пока Трамп президент, ему подчиняются все: он может убирать неугодных прокуроров, заменять судей, командовать военными — все полномочия использовать на максимум, — отметил Жириновский.

Он также уточнил, что если Трамп не использует этот шанс, в течение четырех лет «демократы его просто уничтожат».

Ранее голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам кандидат от демократов Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. Результаты голосования выборщиков должен будет утвердить Конгресс США 6 января.

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Владимир ЖириновскийДональд ТрампСША
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