Жириновский рассказал о последнем шансе для Трампа остаться на посту президента

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что может стать последним шансом для действующего президента США Дональда Трампа остаться на своем посту. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, введение в Штатах режима чрезвычайной ситуации (ЧС) сможет стать возможностью для американского лидера остаться главой государства.

— Пока Трамп президент, ему подчиняются все: он может убирать неугодных прокуроров, заменять судей, командовать военными — все полномочия использовать на максимум, — отметил Жириновский.

Он также уточнил, что если Трамп не использует этот шанс, в течение четырех лет «демократы его просто уничтожат».

Ранее голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам кандидат от демократов Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. Результаты голосования выборщиков должен будет утвердить Конгресс США 6 января.

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