СМИ: Получившая ранение при штурме Капитолия девушка умерла

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Умерла девушка, которая получила огнестрельное ранение в грудь при штурме здания Капитолия в Соединенных Штатах. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее ее доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ей жизнь.

Ранее телеканал MSNBC показал кадры, как раненую девушку на каталке вывозили из здания к машине скорой помощи.

Сейчас здание Капитолия почти полностью освобождено от протестующих. Спецназу ФБР удалось зачистить от сторонников Трампа зал заседаний Сената.

Ранее сообщалось, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания Капитолия в США. Один из пострадавших является офицером полиции, который пострадал в результате применения слезоточивого газа.

Ранее сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал сената. Заседание сената было прервано из-за протестов.

Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Полицейские приняли решение об эвакуации людей из двух окрестных зданий.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам кандидат от демократов Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

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