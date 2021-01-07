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Около 15 человек пострадали в ходе штурма Капитолия в Вашингтоне
Ситуация в столице США вышла из-под контроля / Фото: Артур Габдрахманов/ РИА Новости

Около 15 человек пострадали в ходе штурма Капитолия в Вашингтоне

Юлия Курганова

Происшествия

Не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания Капитолия в Соединенных Штатах. Одним из пострадавших оказался офицер полиции, который пострадал в результате применения слезоточивого газа.

Тяжелое ранение получила женщина, которую с огнестрельным ранением груди доставили в одну из больниц, она находится в критическом состоянии.

Также еще пять человек госпитализированы. В большинстве своем они пострадали в ходе столкновений перед Капитолием, сообщает MSNBC.

Президент США Дональд Трамп приказал ввести в Вашингтон силы Нацгвардии из других регионов.

Ранее сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал сената. Заседание сената было прервано из-за протестов.

Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Полицейские приняли решение об эвакуации людей из двух окрестных зданий.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам кандидат от демократов Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

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