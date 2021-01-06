Женщина получила огнестрельное ранение в Капитолии

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Женщина получила тяжелое огнестрельное ранение в ходе столкновений в здании Капитолия в Соединенных Штатах.

По предварительным данным, именно она является тем самым пострадавшим в результате выстрелов. Кто именно стрелял, пока неизвестно.

Женщина получила огнестрельное ранение в грудь и находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время сотрудники полиции пытаются навести порядок в здании Конгресса. Несмотря на несколько задержаний, протестующие не покидают сессионный зал Сената, где занимаются вандализмом и даже выступают с трибуны.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер запросила к Капитолию национальную гвардию. Пентагон отклонил данный запрос властей.

Около здания Капитолия размещены сотрудники антитеррористического подразделения ФБР.

Ранее сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал сената. Заседание сената было прервано из-за протестов.

Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Полицейские приняли решение об эвакуации людей из двух окрестных зданий.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам кандидат от демократов Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

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