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Комендантский час ввели в Вашингтоне
Протесты в Вашингтоне рядом с Капитолием / Фото: Артур Габдрахманов/ РИА Новости

Комендантский час ввели в Вашингтоне

Юлия Курганова

Происшествия

Власти Вашингтона в среду, 6 января, ввели комендантский час из-за протестов и беспорядков в центре города. Об этом сообщила столичный мэр Мюриэл Боузер.

Комендантский час ввели в округе Колумбия с 18:00 среды (02:00 четверга по московскому времени), 6 января, до 6:00 четверга, 7 января.

Мэр уточнила, что на улицах можно находиться только тем, кто получил специальное разрешение, и сотрудникам чрезвычайных служб, передает ТАСС.

Видео: Telegram-канал Mash

Ранее сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал сената. Заседание сената было прервано из-за протестов.

Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Полицейские приняли решение об эвакуации людей из двух окрестных зданий.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам кандидат от демократов Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

Читайте также: Трамп призвал протестующих поддержать полицию и действовать мирно

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