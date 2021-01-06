Трамп призвал протестующих поддержать полицию и действовать мирно
Действующий президент США Дональд Трамп призвал протестующих поддержать полицию и действовать мирно. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте в среду, 6 января.
Ранее сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал сената. Заседание сената было прервано из-за протестов.
Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Полицейские приняли решение об эвакуации людей из двух окрестных зданий.
Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам кандидат от демократов Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.
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