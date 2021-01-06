Фото: facebook.com/WhiteHouse

Действующий президент США Дональд Трамп призвал протестующих поддержать полицию и действовать мирно. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте в среду, 6 января.

Ранее сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал сената. Заседание сената было прервано из-за протестов.

Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Полицейские приняли решение об эвакуации людей из двух окрестных зданий.

Видео: Telegram-канал Mash

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам кандидат от демократов Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

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