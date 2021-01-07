Мэр Вашингтона продлила режим ЧС до инаугурации нового президента
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер продлила в городе режим ЧС на 15 дней — до дня инаугурации нового президента Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 7 января.
Согласно распоряжению мэра, режим ЧС, который был введен в Вашингтоне 6 января, будет продлен на 15 дней или «до дальнейших указаний мэра».
После выступления демонстрантов в здании Капитолия Баузер заявила, что многие прибыли в Вашингтон с целью чинить насилие и разрушения. По словам мэра, эти настроения подогреваются риторикой Дональда Трампа, который не признает поражения в выборах.
Указанием мэра режим чрезвычайной ситуации продлится вплоть до инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая, в соответствии с конституцией, должна состояться 20 января.
Протесты в Вашингтоне
6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.
СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции.
Аккаунты действующего президента Америки Дональда Трампа в Twitter и Instagram были заблокированы из-за его публикаций.
Кроме того, лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл заявил, что победитель президентских выборов будет утвержден сегодня.
Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.
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