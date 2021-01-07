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Мэр Вашингтона продлила режим ЧС до инаугурации нового президента
Фото: ТАСС / Владислав Павлов

Мэр Вашингтона продлила режим ЧС до инаугурации нового президента

Виктория Родимкина

Происшествия

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер продлила в городе режим ЧС на 15 дней — до дня инаугурации нового президента Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 7 января.

Согласно распоряжению мэра, режим ЧС, который был введен в Вашингтоне 6 января, будет продлен на 15 дней или «до дальнейших указаний мэра».

Мэр Вашингтона продлила режим ЧС до инаугурации нового президентаФото: twitter.com/Complex

После выступления демонстрантов в здании Капитолия Баузер заявила, что многие прибыли в Вашингтон с целью чинить насилие и разрушения. По словам мэра, эти настроения подогреваются риторикой Дональда Трампа, который не признает поражения в выборах.

Указанием мэра режим чрезвычайной ситуации продлится вплоть до инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая, в соответствии с конституцией, должна состояться 20 января.

Видео: Telegram-канал РИА Новости

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции.

Мэр Вашингтона продлила режим ЧС до инаугурации нового президентаФото: facebook.com/WhiteHouse

Аккаунты действующего президента Америки Дональда Трампа в Twitter и Instagram были заблокированы из-за его публикаций.

Кроме того, лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл заявил, что победитель президентских выборов будет утвержден сегодня.

Мэр Вашингтона продлила режим ЧС до инаугурации нового президентаФото: flickr.com / Marc Nozell

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

Ранее по теме: Погибшая в здании Капитолия женщина оказалась ветераном ВВС США

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