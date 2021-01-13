Трамп призвал воздержаться от насилия при новых демонстрациях

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Действующий президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников воздержаться от насилия при новых демонстрациях. Он заявил, что не поддерживает нарушения закона и вандализм.

— Я призываю всех американцев помочь сократить напряженность и успокоить страсти, — цитирует Трампа Fox News.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. 7 января конгресс утвердил избрание Байдена новым главой Белого дома.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердилисмерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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