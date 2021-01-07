Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США
Конгресс Соединенных Штатов утвердил избрание представителя Демократической партии Джо Байдена президентом Америки, политик набрал более 270 голосов выборщиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты обсуждения в четверг, 7 января.
Утверждение прошло на фоне протестов сторонников действующего президента Америки Дональда Трампа, а также на фоне введенного комендантского часа в Вашингтоне.
Протесты в Вашингтоне
6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.
СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. Также известно, что в результате протестов пострадали более 50 человек.
Аккаунты действующего президента Америки Дональда Трампа в Twitter и Instagram были заблокированы из-за его публикаций.
Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.
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