Более 200 тысяч бойцов нацгвардии прибудут в Вашингтон к инаугурации Байдена

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Более 200 тысяч бойцов Национальной гвардии могут быть задействованы в обеспечении порядка в Вашингтоне в преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Об этом в среду, 13 января, сообщил глава полиции города Роберт Конти.

По его словам, окончательное число бойцов нацгвардии сможет предоставить Секретная служба США. Конте отметил, что очень озабочен безопасностью в Вашингтоне как в предстоящие выходные, так и ближе к инаугурации, которая запланирована на 20 января, сообщает РИА Новости.

Ранее телеканал CNN опубликовал текст резолюции об объявлении импичмента действующего президента США Дональда Трампа, документ могут вынести на рассмотрение палаты представителей. Трампу могут запретить занимать любые выборные должности. Статья импичмента была подготовлена конгрессменами Дэвидом Сисиллином, Джейми Раскином и Джеррольдом Надлером. Позднее появилась информация о том, что по меньшей мере 218 американских конгрессменов-демократов поддерживают резолюцию об импичменте Трампа.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

7 января конгресс утвердил избрание Байдена новым главой Белого дома.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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