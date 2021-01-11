СМИ: Более 200 американских конгрессменов поддерживают импичмент Трампу

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По меньшей мере 218 американских конгрессменов-демократов заявили, что поддерживают резолюцию об импичменте действующего президента США Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 11 января, сообщает газета Politico.

По данным издания, этого числа законодателей достаточно для утверждения документа при проведении голосования по нему в Палате представителей Конгресса США.

Ранее телеканал CNN опубликовал текст резолюции об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу, документ могут вынести на рассмотрение палаты представителей. Трампу могут запретить занимать любые выборные должности. Статья импичмента была подготовлена конгрессменами Дэвидом Сисиллином, Джейми Раскином и Джеррольдом Надлером.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

7 января конгресс утвердил избрание Байдена новым главой Белого дома.

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