Байден подтвердил, что выдвинет бывшего посла США в России на пост главы ЦРУ

Фото: instagram.com/JoeBiden

Избранный президент США Джо Байден подтвердил, что намерен выдвинуть бывшего посла США в России Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом он сообщил в понедельник, 11 января, в своем Twitter-аккаунте.

Байден считает, что Бернс справится с этой должностью, так как он занимался многими острейшими глобальными вызовами. По мнению избранного президента США, Бернс всегда подходил к решению сложных вопросов честно и умело.

I’m asking Ambassador Bill Burns to lead the Central Intelligence Agency because he’s dealt with many of the thorniest global challenges we face. As a legendary career diplomat, he approached complex issues with honesty, integrity and skill. That’s exactly how he’ll lead the CIA. pic.twitter.com/ypnuH016BV — Joe Biden (@JoeBiden) January 11, 2021

Бернс был послом США в Москве с 2005 по 2008 год. В настоящее время он возглавляет Фонд Карнеги.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

7 января Конгресс утвердил избрание Байдена новым главой Белого дома.

Читайте также: В Пентагоне рассказали о порядке передачи власти Байдену