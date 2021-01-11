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Байден подтвердил, что выдвинет бывшего посла США в России на пост главы ЦРУ
Фото: instagram.com/JoeBiden

Байден подтвердил, что выдвинет бывшего посла США в России на пост главы ЦРУ

Кирилл Николаев

В мире

Избранный президент США Джо Байден подтвердил, что намерен выдвинуть бывшего посла США в России Уильяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом он сообщил в понедельник, 11 января, в своем Twitter-аккаунте.

Байден считает, что Бернс справится с этой должностью, так как он занимался многими острейшими глобальными вызовами. По мнению избранного президента США, Бернс всегда подходил к решению сложных вопросов честно и умело.

Бернс был послом США в Москве с 2005 по 2008 год. В настоящее время он возглавляет Фонд Карнеги.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

7 января Конгресс утвердил избрание Байдена новым главой Белого дома.

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