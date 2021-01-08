В Пентагоне рассказали о порядке передачи власти Байдену

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Передача власти избранному президенту США Джозефу Байдену состоится 20 января и пройдет мирно. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Кристофер Миллер.

Как указал Миллер в своем Twitter, он и его подчиненные в Пентагоне продолжат выполнять обязанности в соответствии с присягой и выполнят «проверенную временем мирную передачу власти избранному президенту Байдену 20 января».

I, and the people I lead in the Department of Defense, continue to perform our duties in accordance with our oath of office, and will execute the time-honored peaceful transition of power to President-elect Biden on January 20." - A/SD Chris Miller — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) January 7, 2021

Кроме того, американский министр обороны осудил насилие на Капитолийском холме, назвав его «отвратительным» и противоречащим основам Конституции США. Он также выразил благодарность сотрудникам Пентагона и военнослужащим Национальной гвардии за их профессионализм.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. Также известно, что в результате протестов пострадали более 50 человек.

Аккаунты действующего президента Америки Дональда Трампа в Twitter и Instagram были заблокированы из-за его публикаций.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

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