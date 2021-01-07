Спикер палаты представителей назвала действия Трампа подарком Путину

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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своими действиями сделал подарок российскому лидеру Владимиру Путину.

По словам Пелоси, Трамп — «инструмент Путина». Целью президента России она назвала «преуменьшение роли и репутации демократии в мире».

— Вот чем он занимается. А его помощником долгое время был Дональд Трамп,— утверждает Пелоси.

Пелоси также заявила, что присоединяется к лидеру демократов в Сенате с призывом отстранить Трампа от власти, используя с этой целью 25-ю поправку к Конституции США — она определяет порядок осуществления полномочий главы государства при досрочном прекращении полномочий президента, сообщает ТАСС.

Ранее Сенат и Палата представителей Конгресса США на совместном заседании утвердили победу в выборах демократа Джозефа Байдена. Данное утверждение прошло на фоне протестов сторонников Трампа, а также на фоне введенного комендантского часа в Вашингтоне.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. Также известно, что в результате протестов пострадали более 50 человек.

Аккаунты действующего президента Америки Дональда Трампа в Twitter и Instagram были заблокированы из-за его публикаций.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

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