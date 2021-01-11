Опубликован текст резолюции об импичменте Трампу

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Телеканал CNN опубликовал текст резолюции об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу, документ могут вынести на рассмотрение палаты представителей.

Согласно документу, Трампу могут запретить занимать любые выборные должности. Статья импичмента была подготовлена конгрессменами Дэвидом Сисиллином, Джейми Раскином и Джеррольдом Надлером.

Глава комитета внутреннего распорядка палаты представителей Конгресса США Джордж Макговерн заявил, что ожидает вынесения резолюции на обсуждение в среду, 13 января, или в четверг, 14 января.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

7 января конгресс утвердил избрание Байдена новым главой Белого дома.

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