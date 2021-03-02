СК Белоруссии инициировал экстрадицию Светланы Тихановской

Фото: vk.com/svetlanatihanovskaya2020

Следственный комитет Белоруссии инициировал экстрадицию бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. Об этом во вторник, 2 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что на данный момент Тихановскую объявили в розыск. Соответствующие документы уже передали в Генеральную прокуратуру, передает РИА Новости.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии заявила, что Лукашенко покинет пост президента весной.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

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