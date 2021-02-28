Тихановская заявила, что Лукашенко покинет пост президента весной

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинет пост главы государства весной 2021 года.

— Мы полагаем, что свою роль сыграет давление на режим внутри страны. Когда все, кто против, будут действовать — разными способами. Нас большинство. Мы также надеемся на прочный союз между новым правительством США и ЕС. Давление будет расти день ото дня, в какой-то момент оно станет для Лукашенко слишком сильным, и он уйдет, — рассказала Тихановская.

Она считает, что за последние шесть месяцев Белоруссия сильно изменилась, несмотря на то что многие граждане страны этого не замечают.

Также Тихановская отметила, что она сама выступает за мирный протест. Кроме того, она выразила благодарность Евросоюзу за «все, что он сделал», пишет издание Bild am Sonntag.

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