Евросоюз подготовил новые санкции против белорусских чиновников и компаний

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Евросоюз подготовил третий список с именами белорусских чиновников и названиями компаний, в отношении которых введут санкции за нарушения на президентских выборах в республике. Об этом говорится в повестке заседания комитета постпредов ЕС, которое состоится в среду, 16 декабря.

— Исполнительное решение Совета и исполнительное постановление, касающееся ограничительных мер в отношении Белоруссии. Принятие, — цитирует РИА Новости выдержку из документа.

Предполагается, что скоро этот перечень рассмотрят постоянные представители стран Европейского союза. Далее его официально утвердят на министерском уровне, как ожидается, в конце недели. Затем список должны опубликовать в официальном журнале ЕС, после чего документ вступит в силу.

До этого Евросоюз дважды вводил персональные рестрикции в отношении белорусских официальных лиц, в том числе президента страны Александра Лукашенко, обвиняя их в фальсификациях на выборах и жестокости по отношению к протестующим.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

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