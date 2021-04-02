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Путин получил приглашение Байдена на климатический саммит
Фото: Администрация президента РФ

Путин получил приглашение Байдена на климатический саммит

Иван Юминов

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин получил приглашение главы США Джо Байдена принять участие в саммите по климату. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 2 марта.

— Да, действительно, приглашение получено. Но пока отсутствуют детали. Сейчас по дипломатическим каналам, через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь, в Москве, мы пытаемся выяснить детали — как это будет происходить, кто будет принимать участие, — рассказал он.

Саммит пройдет 22-23 апреля в виртуальном формате. На него приглашены 40 мировых лидеров, в том числе Путин и глава Китая Си Цзиньпин, уточняет ТАСС.

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Дмитрий ПесковДжо БайденВладимир Путин
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