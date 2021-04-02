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Песков рассказал об отсутствии побочных симптомов у Путина после вакцинации от COVID-19
Фото: Администрация президента РФ

Песков рассказал об отсутствии побочных симптомов у Путина после вакцинации от COVID-19

Иван Юминов

Здоровье

У президента России Владимира Путина отсутствуют побочные симптомы спустя десять дней после первой дозы вакцины от коронавируса. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в пятницу, 2 апреля.

— Нет. Никаких симптомов нет, — приводит его слова РИА Новости.

Путин вакцинировался 23 марта. Он не стал делать этот процесс публичным, также неизвестно и название препарата. Свое решение президент объяснил нежеланием «обезьянничать», ведь сфальсифицировать процедуру, по его словам, можно и на камеру.

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Дмитрий ПесковвакцинацияВладимир Путин
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