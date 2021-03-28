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Президент России объяснил, почему не стал делать прививку от COVID-19 на камеру
Фото: Администрация президента РФ

Президент России объяснил, почему не стал делать прививку от COVID-19 на камеру

Иван Юминов

Общество

В деле с вакцинацией необязательно обезьянничать, а сфальсифицировать процесс можно и на камеру. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в воскресенье, 28 марта.

— Ну мы разве с вами должны обезьянничать, что ли? Обязательно делать так, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет, — поделился глава государства.

Вместо вакцины можно было на камеру вколоть физраствор, апельсиновый сок или кефир, пошутил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее стало известно о том, что президент сделал себе прививку от COVID-19 на этой неделе. Ему предстоит еще одна доза вакцины, пока он себя чувствует хорошо. Сам процесс вакцинации, как и название препарата, опубликованы не были.

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