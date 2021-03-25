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В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от коронавируса
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Кремле рассказали о самочувствии Путина после прививки от коронавируса

Виктория Родимкина

Общество

Президент России Владимир Путин, сделавший прививку от коронавируса 23 марта, чувствует себя хорошо, никаких побочных эффектов после вакцинации у него не выявлено. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 25 марта.

— Нет, у президента никаких побочных эффектов не наблюдается, чувствует он себя хорошо, переносит вакцину хорошо, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Однако Песков не сказал, какой вакциной от коронавируса привился Путин. По его словам, три российские вакцины от коронавируса являются абсолютно эффективными и безопасными. Песков отметил, что из-за надежности всех препаратов нет разницы, каким из них привился президент.

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