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Песков рассказал, когда Путин вернется к обычному графику работы
Фото: Администрация Президента РФ

Песков рассказал, когда Путин вернется к обычному графику работы

Иван Юминов

Общество

Возвращение президента России Владимира Путина к обычному графику работы будет определено после завершения процесса его вакцинации. Это также зависит от эпидемиологической ситуации. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в среду, 24 марта.

— До завершения процесса вакцинации — точно нет. Потом будем смотреть по обстоятельствам, — ответил Песков на вопрос, вернется ли президент к обычному графику в ближайшее время.

Первое выездное мероприятие с участием Путина запланировано на четверг, 25 марта. Он посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера, отмечает РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что Владимир Путин получил первую дозу вакцины от COVID-19.

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Дмитрий ПесковВладимир Путинкоронавирус
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