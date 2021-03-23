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Владимир Путин привился от коронавируса
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин привился от коронавируса

Виктория Родимкина

Общество

Президент России Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 23 марта.

В пресс-службе Кремля сообщили, что глава государства после вакцинации чувствует себя хорошо.

— Завтра у него полноценный рабочий день, — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее глава государства напомнил, что вакцинация — это добровольный выбор каждого человека.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что в Кремле не планировали раскрывать, какой именно российской вакциной будет прививаться глава государства. Кроме того, Владимир Путин не собирался делать это на камеру, так как он и так много времени уделяет мероприятиям и встречам, посвященным вакцинации.

О намерении поставить прививку Владимир Путин заявил 22 марта на совещании по вопросам вакцинации от коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава страны привьется одной из трех российских вакцин, так как все они являются хорошими и надежными.

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