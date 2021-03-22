Вирусолог объяснил решение Путина привиться от коронавируса

Фото: Администрация президента РФ

Решение Владимира Путина привиться от коронавируса является правильным, поскольку президент в силу своего возраста находится в группе риска. Об этом «Вечерней Москве» заявил профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Ранее российский лидер сообщил, что 23 марта он вакцинируется от COVID-19. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не уточнил, какой именно препарат введут Путину, отметив, что они все хороши.

В свою очередь, вирусолог Аграновский поддержал решение президента, назвав его правильным, хоть и неожиданным.

— Я одобряю этот неожиданный шаг. Для нашего президента вообще характерно умение огорошить. Он такой игрок, изрядный в своем деле, — сказал собеседник «ВМ».

По его мнению, Путин решился на прививку, поскольку «препараты у нас хорошие». Кроме того, президент входит в группу риска по ковиду (сейчас лидеру РФ 68 лет — прим. «ВМ»).

Аграновский также отверг доводы о том, что Путин раньше не прививался, так как якобы не доверял отечественной вакцине на фоне поступавших из-за границы слухов о ее неэффективности. По мнению ученого, «наверху всегда было доверие и поддержка разработки препаратов», в связи с чем этот аргумент не выдерживает критики.

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