Дмитрий Песков рассказал, какой вакциной привьется Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин привьется одной из трех российских вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 22 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он напомнил, что все российские вакцины от коронавируса являются хорошими и надежными, сообщает РИА Новости.
Ранее Владимир Путин заявил, что планирует сделать прививку от коронавирусной инфекции во вторник, 23 марта.
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