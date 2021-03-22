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Дмитрий Песков рассказал, какой вакциной привьется Владимир Путин
Фото: Администрация президента РФ

Дмитрий Песков рассказал, какой вакциной привьется Владимир Путин

Кирилл Николаев

Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин привьется одной из трех российских вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 22 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что все российские вакцины от коронавируса являются хорошими и надежными, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что планирует сделать прививку от коронавирусной инфекции во вторник, 23 марта.

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Дмитрий ПесковвакцинацияВладимир Путин
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