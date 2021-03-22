Первые партии вакцин от COVID-19 центра Чумакова произвели в России
Вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, разработанная Центром имени Чумакова, готовится к запуску в гражданский оборот. Об этом в понедельник, 22 марта, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании по вопросам вакцинации от коронавируса.
По его словам, первые партии препарата уже произведены, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что в России зарегистрировали вакцину «КовиВак», созданную в Центре имени Чумакова. Препарат был создан на основе целого инактивированного коронавируса. При введении вакцины организм распознает антигенный состав вируса, «запоминает» его и в будущем готов к его проявлениям.
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