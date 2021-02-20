Третью вакцину от коронавируса зарегистрировали в России

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В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса — от центра имени Чумакова. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в субботу, 20 февраля.

— Хочу начать с очень хорошей новости — мы сегодня (20 февраля — прим. «ВМ») фиксируем то, что зарегистрирована третья вакцина «КовиВак». Ее разработал Центр имени Чумакова, — сказал глава кабмина во время совещания по вопросу вакцин для профилактики COVID-19.

К середине марту будет произведено 127 тысяч дох новой вакцины, передает слова Мишустина РИА Новости.

Препарат «КовиВак» был создан на основе целого инактивированного коронавируса. При введении вакцины организм распознает антигенный состав вируса, «запоминает» его и в будущем готов к его проявлениям.

Ранее биолог рассказал о дополнительном преимуществе третьей российской вакцины — «КовиВак».

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