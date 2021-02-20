Стало известно, когда в гражданский оборот поступит вакцина Центра имени Чумакова

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Первые 120 тысяч доз вакцины Центра имени Чумакова поступят в гражданский оборот в середине марта. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин в субботу, 20 февраля.

По словам премьер-министра, в ближайшее время будет запущена линия производства новой вакцины от COVID-19 «КовиВак».

— Уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот, — сказал Михаил Мишустин.

Он добавил, что в России уже было произведено более 10 миллионов доз «Спутника V» и около 80 тысяч доз «ЭпиВакКороны», сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что была зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса — Центра имени Чумакова.

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