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Тридцатая страна зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Тридцатая страна зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Виктория Родимкина

В мире

Республика Сан-Марино стала тридцатым государством, которое одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в пятницу, 19 февраля.

Уточняется, что Минздрав Сан-Марино зарегистрировал российский препарат по ускоренной процедуре. В фонде отметили, что «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин от коронавируса по числу полученных одобрений госрегуляторами.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина признана мировыми специалистами и государственными регуляторами как один из наиболее эффективных, безопасных и доступных препаратов.

Вакцина «Спутник V» уже была одобрена в России, Белоруссии, Аргентине, Сербии, Палестине, Парагвае, Венгрии, Иране и других странах. Британский научный журнал Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», подтвердив эффективность препарата на высоком уровне.

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