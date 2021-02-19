Эксперт заявил, что США не смогут обойтись без России и Китая в борьбе с COVID-19

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Соединенные Штаты не смогут обойтись без поддержки России и Китая в борьбе с коронавирусной инфекцией и разработке собственной вакцины. Так считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, сообщает New Inform.

Он напомнил, что в настоящее время пандемия идет на спад, а Вашингтон, по его мнению, попробует совершить попытку создать собственное лекарство от новой инфекции.

— США потребуется посоветоваться с Россией и Китаем для обсуждения создания вакцины от COVID-19, учитывая опыт этих государств в борьбе с инфекцией, разработке и производстве лекарства, — отметил Андрей Кортунов.

Он пояснил, что Штатам придется это сделать, если они хотят остаться одними из лидеров в борьбе с COVID-19. При этом недостаточно будет, если США просто вернутся в ВОЗ, считает эксперт. По его словам, на данный момент можно наблюдать довольно напряженные отношения, установившиеся между американскими и китайскими властями. Поэтому стоит предполагать, что переговоры между этими странами будут напряженными.

— Чтобы не противостоять Поднебесной в одиночку, американский президент найдет себе союзников на Западе. Но, стоит отметить, у каждого из «семерки» свои отношения партнерские с Китаем, — добавил Андрей Кортунов.

Поэтому он предположил, что мало кто будет готов испортить отношения с Пекином ради налаживания контактов с Вашингтоном.

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