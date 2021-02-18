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Замглавы Мюнхенской конференции призвал Запад сотрудничать с Россией
Фото: flickr.com/fdecomite

Замглавы Мюнхенской конференции призвал Запад сотрудничать с Россией

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Запад нуждается в сотрудничестве с Россией для решения глобальных задач. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил заместитель главы Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Борис Руге.

По его словам, в 2021 году имеется возможность для обновления трансатлантического партнерства, которое является предпосылкой для решения глобальных проблем.

— Для этого, конечно, нужен также Китай, если речь идет о климате, нужно также в определенном объеме сотрудничество со стороны России, — заявил Руге.

Как отметил депутат, если трансатлантическое партнерство не сработает, то перспективы для реализации мультилатерализма крайне невелики, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Мюнхенская конференция по безопасности состоится в онлайн-формате 19 февраля. В мероприятии примут участие президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Ангела Меркель, генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие гости.

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Россия и ЗападГерманияМюнхенская конференция
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