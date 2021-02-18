МИД РФ прокомментировал планы НАТО по принятию новой стратегии

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Россия примет необходимые меры для обеспечения своих интересов в случае разработки и принятия НАТО новой стратегии. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщил заместитель главы МИД России Александр Грушко.

По его словам, НАТО пытается демонизировать Россию. Североатлантический альянс использует фактор мифической российской угрозы для сплочения своих рядов. Грушко подчеркнул, что НАТО только собирается разработать новую стратегию, сообщает РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что стратегическая концепция альянса от 2010 года требует обновления. Он объяснил это решением изменением обстановки. По словам Столтенберга, старая концепция не учитывает подъем Китая и ухудшение отношений с Россией.

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