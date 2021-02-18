МИД РФ оценил ситуацию в Нагорном Карабахе

Фото: mil.ru / Минобороны России

Обстановка в Нагорном Карабахе остается стабильной. Об этом в четверг, 18 февраля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

По ее словам, нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе не зафиксировано. Российские миротворцы осуществляют контроль за ситуацией. В регионе продолжается очистка местности от взрывоопасных предметов.

Захарова отметила, что российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасное возвращение беженцев в Нагорный Карабах.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Путин и Эрдоган обсудили работу центра мониторинга в Нагорном Карабахе