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МИД РФ оценил ситуацию в Нагорном Карабахе
Фото: mil.ru / Минобороны России

МИД РФ оценил ситуацию в Нагорном Карабахе

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Обстановка в Нагорном Карабахе остается стабильной. Об этом в четверг, 18 февраля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

По ее словам, нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе не зафиксировано. Российские миротворцы осуществляют контроль за ситуацией. В регионе продолжается очистка местности от взрывоопасных предметов.

Захарова отметила, что российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасное возвращение беженцев в Нагорный Карабах.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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Мария ЗахароваМИД РФНагорный Карабах
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