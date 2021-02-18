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Путин и Эрдоган обсудили работу центра мониторинга в Нагорном Карабахе
Фото: kremlin.ru / Официальный сайт Президента России

Путин и Эрдоган обсудили работу центра мониторинга в Нагорном Карабахе

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом в четверг, 18 февраля, сообщили на сайте Кремля.

Главы государств обсудили работу Центра по мониторингу ситуации в Нагорном Карабахе. Также Путин и Эрдоган затронули вопросы об урегулировании ситуации в Ливии и Сирии. Стороны подтвердили приверженность борьбе с осевшими в Сирии международными террористическими группировками.

Напомним, что российско-турецкий центр по Нагорному Карабаху приступил к работе с 30 января.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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