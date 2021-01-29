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Российско-турецкий центр по Нагорному Карабаху приступит к работе 30 января
Фото: mil.ru / Минобороны России

Российско-турецкий центр по Нагорному Карабаху приступит к работе 30 января

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Российско-турецкий центр мониторинга по перемирию в Нагорном Карабахе приступит к работе в субботу, 30 января. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.

По его словам, работы по созданию российско-турецкого центра завершены, сообщает ТАСС.

Как отметили в Министерстве обороны Российской Федерации, более 51 тысячи мирных жителей вернулись в Нагорный Карабах при содействии миротворческих сил России. Кроме того, российские саперы обнаружили и уничтожили на территории региона 23 889 взрывоопасных предметов. Нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе не зафиксировано.

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