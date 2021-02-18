Названа точная дата встречи Путина и Лукашенко

Фото: Администрация президента РФ

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 22 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 18 февраля.

— Встреча будет действительно на следующей неделе: она будет 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры. Повестка дня абсолютно понятна: двусторонние отношения, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что лидеру Белоруссии «есть что обсудить» с российским президентом, тем более что недавно завершилось Всебелорусское собрание, передает РИА Новости.

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что договорится о встрече с Владимиром Путиным. По словам президента республики, у него нет в планах запрашивать у Москвы кредит.

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