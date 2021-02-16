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Лукашенко одобрил проект о перевалке белорусских нефтепродуктов в России
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Лукашенко одобрил проект о перевалке белорусских нефтепродуктов в России

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения о перевалке на экспорт белорусских нефтепродуктов в морских портах России. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Проект соглашения подразумевает перевалку белорусскими предприятиями свыше 9,8 миллиона тонн грузов (мазут, бензин, масло) в российских портах на Балтике. Отмечается, что эти процессы будут проводиться в 2021–2023 годах.

Документ будет действовать до конца 2023 года с возможностью автоматического продления, сообщает РИА Новости.

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БелоруссиясоглашениеАлександр Лукашенко
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