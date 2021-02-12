Минск сообщил о подготовке встречи Путина и Лукашенко

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут встретиться в конце февраля для того, чтобы обсудить интеграцию двух стран. Об этом в пятницу, 12 февраля, заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

— Такая встреча планируется, прорабатывается в данный момент, готовятся соответствующие материалы. Скажем так, в конце февраля, — приводит ТАСС его слова.

Он выразил мнение, что президентам «будет о чем поговорить», учитывая обстановку в России и Белоруссии в последнее время.

Макей также убежден, что Путин и Лукашенко порассуждают о возможности углубить интеграцию между Москвой и Минском.

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