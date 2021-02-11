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Песков рассказал о встрече Путина с главредами СМИ
Фото: Администрация президента РФ

Песков рассказал о встрече Путина с главредами СМИ

Кирилл Николаев

Общество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о деталях встречи Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ, которая состоялась в среду, 10 февраля.

Песков отметил, что в мероприятии поучаствовали 35 человек. Оно прошло в формате видеоконференции и было продолжительным. В ходе встречи был затронут широкий круг вопросов.

— Эти беседы традиционно проводятся для того, чтобы руководители СМИ, те, кто определяют редакционную политику, могли разобраться полностью с какими-то вопросами, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он добавил, что Кремль недоволен утечками деталей разговора, которые появились в прессе. По его мнению, подобные действия не способствуют взаимному доверию.

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СМИДмитрий Песковвстреча
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