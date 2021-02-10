Песков сообщил о подготовке встречи Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут переговоры. Об этом в среду, 10 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, в настоящее время готовится встреча лидеров двух стран.
— Сроки сообщим своевременно, — цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее Песков ответил на вопрос о дате обращения Путина к Федеральному собранию.
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