Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Владимир Путин призвал анализировать проблемы с зарплатами в регионах
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин призвал анализировать проблемы с зарплатами в регионах

Кирилл Николаев

Общество

Картина с ситуацией с зарплатами в регионах должна быть полностью объективной. Об этом в среду, 10 февраля, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

Глава государства поручил кабмину и субъектам оперативно изучить положение с уровнем зарплат бюджетников во всех сферах и регионах России. По словам Путина, современные цифровые и информационные возможности позволяют выполнить эту работу.

— На выходе должна быть полная, объективная, исчерпывающая картина, — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о дате обращения Путина к Федеральному собранию.

Читайте также: Путин заявил, что российские суды работали без перебоев во время пандемии

зарплатарегионы РФВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет в кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем опасен для европейцев Генерал Мороз

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Долголетие и молитва: 117-летняя монахиня победила ковид

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не хотите, чтобы пили дети, — не пейте сами

Все мнения
О проекте