Владимир Путин призвал анализировать проблемы с зарплатами в регионах

Фото: Администрация президента РФ

Картина с ситуацией с зарплатами в регионах должна быть полностью объективной. Об этом в среду, 10 февраля, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

Глава государства поручил кабмину и субъектам оперативно изучить положение с уровнем зарплат бюджетников во всех сферах и регионах России. По словам Путина, современные цифровые и информационные возможности позволяют выполнить эту работу.

— На выходе должна быть полная, объективная, исчерпывающая картина, — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о дате обращения Путина к Федеральному собранию.

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