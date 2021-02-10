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Песков ответил на вопрос о дате обращения Путина к Федеральному собранию
Фото: Администрация президента РФ

Песков ответил на вопрос о дате обращения Путина к Федеральному собранию

Виктория Родимкина

Внешняя политика

В Кремле не подтверждают информацию о том, что президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 24 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 10 февраля.

По словам представителя Кремля, дата выступления главы государства пока не определена, передает РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков высказал предположение о том, что послание Владимира Путина может состояться 24 февраля.

Дмитрий Песков заявил, что депутат ошибается в этом вопросе.

— Вчера (9 февраля — прим. «ВМ») мы отвечали на вопрос, что пока у нас нет точного решения по дате оглашения послания, — сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что как только решение о дате будет принято, Кремль об этом сообщит.

Напомним, ежегодное послание главы государства парламенту представляет собой выступление президента, который в ходе своей речи освещает текущую ситуацию в стране и говорит о главных направлениях внутренней и внешней политики на текущий год.

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