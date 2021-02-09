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Кремль оценил идею об уголовной ответственности за призывы к санкциям
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Кремль оценил идею об уголовной ответственности за призывы к санкциям

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

В Кремле считают, что де-юре призывы к санкциям в отношении России не являются изменой Родине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 9 февраля.

Он напомнил, что в Госдуме предложили приравнять подобные призывы к преступлению.

— Де-юре — нет, де-юре это не является каким-либо противоправным поступком, но мы знаем с вами, что уже в парламенте была озвучена инициатива приравнять подобные действия к преступным деяниям, — сказал Песков в ответ на вопрос, является ли призыв одних россиян ввести ограничения в отношении других граждан России изменой Родине.

Представитель Кремля также добавил, что де-факто очевидно отношение большинства россиян к подобным действиям, передает РИА Новости.

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