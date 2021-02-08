Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Кремль объяснил высылку из России трех европейских дипломатов
Фото: Moscow-Live

Кремль объяснил высылку из России трех европейских дипломатов

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Высылка дипломатов нескольких европейских стран из России связана с действиями, которые были предприняты загранпредставительствами на фоне несанкционированных акций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 8 февраля.

— Российская сторона четко продемонстрировала, что подобное она терпеть не намерена, — цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, 5 февраля, МИД России сообщил, что персонами нон грата объявляют шведского, польского и немецкого дипломатов, которые принимали участие в незаконных акциях в столице РФ и Санкт-Петербурге 23 января. Дипломаты Швеции, Польши и Германии были вызваны в димведомство, где им был объявлен протест. Российский МИД назвал высылку европейских дипломатов вынужденной мерой.

Читайте также: МИД России удивила оценка Борреля итогов визита в Россию

Дмитрий ПесковдипломатыКремль
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

США против Китая и России: возможен ли ядерный удар

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Суррогатное материнство: обычная медпомощь или торговля людьми

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Визит для галочки: зачем в Москву приезжал главный европейский дипломат

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Месиво вместо лица: за что психолог заказала хореографа

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Все мнения
О проекте