Кремль объяснил высылку из России трех европейских дипломатов

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Высылка дипломатов нескольких европейских стран из России связана с действиями, которые были предприняты загранпредставительствами на фоне несанкционированных акций. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 8 февраля.

— Российская сторона четко продемонстрировала, что подобное она терпеть не намерена, — цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, 5 февраля, МИД России сообщил, что персонами нон грата объявляют шведского, польского и немецкого дипломатов, которые принимали участие в незаконных акциях в столице РФ и Санкт-Петербурге 23 января. Дипломаты Швеции, Польши и Германии были вызваны в димведомство, где им был объявлен протест. Российский МИД назвал высылку европейских дипломатов вынужденной мерой.

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