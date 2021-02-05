Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
МИД РФ объявил персонами нон грата дипломатов из Швеции, Польши и Германии
Фото: МИД РФ

МИД РФ объявил персонами нон грата дипломатов из Швеции, Польши и Германии

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Дипломаты из Швеции, Польши и Германии в России объявлены персонами нон грата из-за участия в несогласованных акциях 23 января. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Отмечается, что представителям дипломатических ведомств был объявлен протест в связи с их участием в незаконных акциях 23 января 2021 года. В МИД РФ заявили, что подобные действия являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.

В ближайшее время дипломаты Швеции, Польши и Германии должны покинуть территорию России.

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. Подобные события прошли и в других городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконных мероприятиях.

Читайте также: МИД РФ ответит Албании после высылки из страны российского дипломата

персона нон гратадипломатыМИД РФ
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда исправить ничего нельзя и хеппи-энда не будет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Все мнения
О проекте