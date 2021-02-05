МИД РФ объявил персонами нон грата дипломатов из Швеции, Польши и Германии

Фото: МИД РФ

Дипломаты из Швеции, Польши и Германии в России объявлены персонами нон грата из-за участия в несогласованных акциях 23 января. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Отмечается, что представителям дипломатических ведомств был объявлен протест в связи с их участием в незаконных акциях 23 января 2021 года. В МИД РФ заявили, что подобные действия являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.

В ближайшее время дипломаты Швеции, Польши и Германии должны покинуть территорию России.

В субботу, 23 января, в столице прошла несанкционированная акция, в ходе которой были зафиксированы факты применения насилия в отношении правоохранителей. Подобные события прошли и в других городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых граждан за участие в незаконных мероприятиях.

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